Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят – десятый

Россиянин заработал первое очко в сезоне.

В Австрии завершился Гран-при Штирии – второй заезд нынешнего сезона.

Первым приехал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – действующий чемпион мира стартовал с поула и удержал лидерство до самого финиша. Вторым с отставанием в 13,7 секунды пришел партнер британца Вальттери Боттас – гонщик в упорной борьбе обогнал Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» занял 10-е место и взял первое очко в сезоне.

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Шарль Леклер сбил Себастьяна Феттеля по ходу первого круга и оставил «Феррари» без очков.

В общем зачете Боттас остался первым с 43 очками, Хэмилтон поднялся на вторую строчку – у него 37 очков.

Драма на Гран-при Штирии: Леклер сбил Феттеля и оставил «Феррари» без очков

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