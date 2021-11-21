Полгода назад легендарный испанский гонщик Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1». Спустя несколько месяцев Эдоардо Бендинелли, тренирующий «Альпин», заявил о наборе 40-летней легендой формы образца 2003 года. Тогда испанец находился в расцвете сил и сиял в «Формуле-1». Специалисту мало кто поверил, но результаты пилота в текущем сезоне подтвердили его слова.

Какое достижение установил Алонсо?

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«Значение имеет время на круге, а не возраст. Сейчас у Фернандо больше опыта, он стал более совершенным пилотом. Алонсо рожден, чтобы быть на подиуме. Его жажда борьбы – что-то невероятное. Словно в первый раз», – поражался Бендинелли.

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На Гран-при Катара Алонсо продемонстрировал потрясающие показатели и пришел к финишу третьим. Подиум стал 98-м в карьере Фернандо и первым с Гран-при Венгрии-2014, когда он завоевал второе место в составе «Феррари». Между этими событиями прошло 7 лет, 3 месяца и 25 дней назад.

Это второй показатель в истории «Формулы-1» по интервалу между двумя подиумами. Рекорд принадлежит Александру Вурцу, который не попадал в топ-3 с Гран-при Великобритании-1997 до Гран-при Сан-Марино-2005 – 7 лет, 9 месяцев и 11 дней.

По итогам Гран-при Катара Алонсо был признан гонщиком дня. Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу гонки.

Чем занимался чемпион во время паузы в «Формуле»?

Расцвет испанского пилота пришелся на середину нулевых, когда он стал двукратным чемпионом мира (2005, 2006) в составе «Рено». Фернандо гонялся в топ-дивизионе до 2018 года. После чего выступал в гонках на выносливость, дважды победил в «24 часа Ле-Мана» и выиграл гонку «24 часа Дайтоны». В 2020 году Алонсо выступил в ралли-марафоне «Дакар», после чего летом 2021-го вернулся в «Формулу-1». Он выступает за команду, с которой добился лучших успехов – в 2021 году «Рено» переименовали» в «Альпин».

Фернандо Алонсо – победитель гонки «24 часа Ле Мана» Фото: Getty Images

Алонсо мог и не вернуться. 11 февраля 2021 года испанец попал в ДТП, когда он катался на велосипеде по улицам Лугано. Легенду подрезал автомобиль, вследствие чего Фернандо упал и получил перелом челюсти. Пришлось делать операцию, но все прошло удачно и гонщик вернулся в строй.

Есть ли у Фернандо еще какие-то достижения после камбэка?

Алонсо подтверждает, что и в 40 лет можно соответствовать высокому уровню «Формулы-1». В этом сезоне он лидирует по количеству обгонов.

Свою главную миссию после камбэка пилот описывает так: «Мерседес» выиграл последние семь титулов. Наша задача, цель других команд – улучшить свои болиды, моторы, аэродинамику и так далее. Сейчас соревноваться с «Мерседесом» – это как играть в баскетбол с разными корзинами.

Они зарабатывают очки, забрасывая в большую корзину, ты – в маленькую. Ты всегда проигрываешь. Мы все посвящаем себя гонкам, много тренируемся, работаем на симуляторе, рискуем жизнью. Тем не менее, мы каждый раз оказываемся на круг позади. Это единственный вид спорта, где происходит нечто подобное. «Формулу-1» пытаются сделать справедливее с помощью регламента-2022. Не знаю, получится ли это».

Источник: твиттер «Формулы-1».

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