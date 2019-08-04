Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии. На последних кругах он опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булл», стартовавшего с поула.

Ключевым решением стал второй пит-стоп Хэмилтона, когда он заехал за свежими шинами, в то время как голландец лишь раз останавливался в боксах. Третьим стал Себастьян Феттель, также на последних кругах опередивший партнера по «Феррари» Шарля Леклера. Даниил Квят финишировал 15-м.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +17,796

3. Себастьян Феттель («Феррари») +1.01,443

4. Шарль Леклер («Феррари») +1.05,250

5. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг

6. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

8. Валттери Боттас («Мерседес») +1 круг

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

10. Алекс Албон («Торо Россо») +1 круг

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15. Даниил Квят («Торо Россо») +2 круга

В общем зачете Хэмилтон опережает Боттаса на 62 очка.

В Кубке конструкторов «Мерседес» впереди «Феррари» на 150 очков.

Над пит-стопом Хэмилтона смеются в интернете. Команда Льюиса растерялась и не знала, что делать

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