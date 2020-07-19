Формула-1
Гран-при Венгрии

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии и повторил один из рекордов Шумахера

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Льюис Хэмилтон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Британец идет за седьмым чемпионством.

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1» – Гран-при Венгрии. Для действующего чемпиона это восьмой успех в Венгрии, и он повторил рекорд Михаэля Шумахера по победам на одном этапе: легендарный немец восемь раз первенствовал на Гран-при Франции.

Вторым к финишу пришел гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, чью машину после аварии на установочном круге успели починить механики, третьим – напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

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