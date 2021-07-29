Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал действия властей Венгрии перед Гран-при, который состоится под Будапештом 1 августа.

«Обращаюсь ко всем в прекрасной стране Венгрии. Перед Гран-при в эти выходные я бы хотел выразить поддержку тем, кого напрямую коснулся закон против ЛГБТК+. Это неприемлемо, трусливо и неправильно со стороны властей. Каждый заслуживает право быть собой. Это не должно зависеть от того, кто кого любит или как себя идентифицирует.

Призываю всех венгров проголосовать на референдуме в защиту прав ЛГБТК+-сообщества, сейчас им нужна наша поддержка как никогда. Не бойтесь показывать свою любовь – любовь всегда побеждает», – написал семикратный чемпион «Формулы-1» в сторис инстаграма.

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Ранее правительство Венгрии внесло дополнения в закон о защите детей, касающиеся сексуального образования и сексуальных меньшинств.

Большинство стран Евросоюза считают поправки дискриминационными по отношению к ЛГБТК+. В ответ премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении референдума по этому вопросу.

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