Эстебан Окон из команды «Альпин» выиграл Гран-при Венгрии чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Победа стала для французского гонщика первой за все время выступлений в «Формуле-1». Вторым с отставанием 1,859 секунды стал Себастьян Феттель из «Астон Мартин». Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отстал от победителя на 2,736 секунды и приехал к финишу третьим. В первую десятку также заехали Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо, Пьер Гасли, Юки Цунода, Николас Латифи, Джордж Расселл и Макс Ферстаппен.

Четвертый российский гонщик «Формулы-1» и первый Никита Мазепин сошел с дистанции после столкновения с Кими Райкконеном из «Альфа Ромео». Пилот «Хааса» заезжал на пит-стоп, когда в него влетел болид финского гонщика. Стокновение привело к поломке подвески у машины Мазепина, он не смог продолжить гонку. По результатам инцидента Райкконена оштрафовали на 10 секунд.

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Эстебан Окон выступает в «Формуле-1» с 2016 года.

Следующий этап чемпионата мира в классе «Формула-1» пройдет в Бельгии 28 и 29 августа.

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