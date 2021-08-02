Итоги Гран-при Венгрии пересмотрены: немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель дисквалифицирован и лишен второго места. Оно перешло Льюису Хэмилтону из «Мерседеса», третье – Карлосу Сайнсу из «Феррари».

Дисквалификацию выписали, так как после финиша в баке болида Феттеля осталось только 0,3 литра топлива. Согласно регламенту, оставаться должен минимум один литр, чтобы делегаты ФИА могли взять пробу.

Гран-при Венгрии Окон выиграл Гран-при Венгрии, Мазепин сошел 11 ЧАСОВ НАЗАД

В личном зачете лидирует Хэмилтон (195 очков), второй – Макс Ферстаппен (187), третьи – Ландо Норрис (113).

Положение в Кубке Конструкторов – «Мерседес» (303), «Ред Булл» (290), «Феррари» и «Макларен» (по 163).

Гран-при Венгрии Хэмилтон: «Закон против ЛГБТК+ в Венгрии – это трусливо» 29/07/2021 В 12:04