Итоги Гран-при Венгрии пересмотрены: немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель дисквалифицирован и лишен второго места. Оно перешло Льюису Хэмилтону из «Мерседеса», третье – Карлосу Сайнсу из «Феррари».
Дисквалификацию выписали, так как после финиша в баке болида Феттеля осталось только 0,3 литра топлива. Согласно регламенту, оставаться должен минимум один литр, чтобы делегаты ФИА могли взять пробу.
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- В личном зачете лидирует Хэмилтон (195 очков), второй – Макс Ферстаппен (187), третьи – Ландо Норрис (113).
- Положение в Кубке Конструкторов – «Мерседес» (303), «Ред Булл» (290), «Феррари» и «Макларен» (по 163).
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