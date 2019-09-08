Шарль Леклер выиграл вторую гонку подряд. Вслед за дебютным триумфом в Бельгии 21-летний пилот «Феррари» одержал победу и на Гран-при Италии.

Вторым к финишу пришел пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим – напарник Боттаса, лидер сезона Льюис Хэмилтон.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель по ходу гонки допустил ошибку: болид немца развернуло, и он чуть не выбил с трассы Лэнса Стролла. В итоге Феттеля наказали стоп-энд-гоу, и он пришел к финишу только 14-м.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с гонки на 30-м круге из-за проблем с двигателем. На момент схода он шел шестым. Напарник Квята Пьер Гасли финишировал 11-м.

Лидером общего зачета остался Хэмилтон.

Первые фото дочери Квята. Она родилась в день, когда Даниил занял третье место в Германии

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