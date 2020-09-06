Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли стал победителем восьмого этапа «Формулы-1» в сезоне-2020 – Гран-при Италии.
Вторым финишировал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс, третье место занял пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал девятым. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон получил штраф за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт.
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Кроме того, гонка была остановлена после аварии с участием Шарля Леклера, из-за чего после рестарта и отбытого наказания Хэмилтон откатился на последнее место.
- За оставшееся время Льюис отыграл позиции и финишировал восьмым.
- Ранее консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководство недовольно результатами Квята.
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