Вторым финишировал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс, третье место занял пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал девятым. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон получил штраф за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт.

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Кроме того, гонка была остановлена после аварии с участием Шарля Леклера, из-за чего после рестарта и отбытого наказания Хэмилтон откатился на последнее место.