Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов выиграл гонку второго этапа сезона-2020 Гран-при Эмилии-Романьи.

Пилот немецкой конюшни Льюис Хэмилтон из Великобритании финишировал вторым, а его соотечественник Ландо Норрис из «Макларена» стал третьим.

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин стал участником аварии. На первом круге пилот «Уильямса» Николас Латифи вылетел с трассы и разбил болид после контакта с машиной Мазепина. В итоге Латифи выбыл, а Мазепин занял последнее место и очков не набрал. Партнер российского гонщика по команде, немец Мик Шумахер, занял 16-е место.

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Гонку также приостанавливали из-за аварии, в которую попали пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.

В квалификации 17 апреля Никита Мазепин показал 19-е время, проиграв лидеру одну минуту и 16,797 секунды.

Победителем квалификации стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

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