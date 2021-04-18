Пилот «Уильямса» Джордж Расселл и гонщика «Мерседеса» Валттери Боттас столкнулись во время гонки на Гран-при Эмилии-Романьи.

Рассел обходил финского пилота справа, болиды зацепились, и британца развернуло, после чего оба болида вылетели с трассы и не смогли продолжить заезд. Из-за аварии гонка была приостановлена: выбросили красный флаг, на трассе появилась машина безопасности.

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После гонки пилоты конфликтовали: Боттас показал Расселлу средний палец, а тот погрозил кулаком.

Гонщики не обошлись и без комментариев в адрес друг друга. Расселл винит в произошедшем Боттаса, а финн – британца.

«Боттас боролся за девятое место, в то в время как должен вести борьбу за победы и подиумы в каждой гонке. Такими отчаянными маневрами девятое место не защищают, защищают победу. Я очень разочарован, так как чувствую, что на любого другого гонщика Валттери бы так не отреагировал», – заявил Расселл.

«Кажется, я забыл надеть свою шапочку из фольги. Мне без разницы, с кем я сражаюсь, я не хочу никому проигрывать позиций. Я нормально оборонялся, хотя мог повести себя более жестко. Он знал, что трасса в том месте влажная и на сликах там обгонять опасно, но сделал свой выбор», – приводит слова Боттаса Ziggo Sport

За аварию Расселла и Боттаса штрафов гонщики не получили, ее расценили как гоночный инцидент.

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