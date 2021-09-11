11 сентября на автодроме «Монца» прошла спринт-квалификация «Формулы-1». Победитель гонки получил три очка, заехавший вторым – два, третьим – одно. Спринт определил стартовый порядок Гран-при Италии, только Валттери Боттасу из «Мерседеса» придется стартовать с конца решетки из-за замены силовой установки.

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Десятка лучших по итогам спринта (18 кругов) выглядит так:

Формула-1 Расселл стал напарником Хэмилтона по «Мерседесу» 07/09/2021 В 09:03

1. Валттери Боттас («Мерседес»);

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,325;

3. Даниэль Риккардо («Макларен») +14,534;

4. Ландо Норрис («Макларен») +18,835;

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,011;

6. Шарль Леклер («Феррари») +23,442;

7. Карлос Сайнс («Феррари») +27,952;

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +31,089;

9. Серхио Перес («Ред Булл») +31,680;

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +38,671.

Российский гонщик Никита Мазепин из команды «Хаас» финишировал 17-м, обогнав Роберта Кубицу из «Альфа Ромео» и напарника по «Хаасу» Мика Шумахера. Пьер Гасли («Альфа Таури») сошел.

В личном зачете после спринт-квалификации продолжает лидировать Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (226,5 очков), всего на пять очков отстает Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», идущий вторым (221,5), тройку замыкает Валттери Боттас из «Мерседеса» (126).

Тройка лидеров в Кубке конструкторов: «Мерседес» – 347,5 очков, «Ред Булл» – 334,5, «Феррари» – 181,5.

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