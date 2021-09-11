11 сентября на автодроме «Монца» прошла спринт-квалификация «Формулы-1». Победитель гонки получил три очка, заехавший вторым – два, третьим – одно. Спринт определил стартовый порядок Гран-при Италии, только Валттери Боттасу из «Мерседеса» придется стартовать с конца решетки из-за замены силовой установки.
Десятка лучших по итогам спринта (18 кругов) выглядит так:
Формула-1
Расселл стал напарником Хэмилтона по «Мерседесу»
- 1. Валттери Боттас («Мерседес»);
- 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,325;
- 3. Даниэль Риккардо («Макларен») +14,534;
- 4. Ландо Норрис («Макларен») +18,835;
- 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,011;
- 6. Шарль Леклер («Феррари») +23,442;
- 7. Карлос Сайнс («Феррари») +27,952;
- 8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +31,089;
- 9. Серхио Перес («Ред Булл») +31,680;
- 10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +38,671.
Российский гонщик Никита Мазепин из команды «Хаас» финишировал 17-м, обогнав Роберта Кубицу из «Альфа Ромео» и напарника по «Хаасу» Мика Шумахера. Пьер Гасли («Альфа Таури») сошел.
- В личном зачете после спринт-квалификации продолжает лидировать Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (226,5 очков), всего на пять очков отстает Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», идущий вторым (221,5), тройку замыкает Валттери Боттас из «Мерседеса» (126).
- Тройка лидеров в Кубке конструкторов: «Мерседес» – 347,5 очков, «Ред Булл» – 334,5, «Феррари» – 181,5.
Формула-1
Боттас – пилот «Альфа Ромео». «Мерседес» пока не объявил Расселла
Гран-при Нидерландов
Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Мазепин сошел