Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен столкнулись на Гран-при Италии.
Британский пилот вернулся на трассу после пит-стопа и оказался рядом с болидом Ферстаппена. Лидеры «Формулы-1» одновременно вошли в поворот, после чего машина голландца подлетела на поребрике, колесом задела болид Хэмилтона и упала на него. В результате аварии оба гонщика сошли с дистанции. Для Хэмилтона это первое досрочное завершение гонки с Гран-при Австрии-2018.
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