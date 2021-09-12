Даниэль Риккардо из «Макларена» выиграл Гран-при Италии чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Победа стала для австралийского гонщика первой с Гран-при Монако в 2018 году. «Макларен» не выигрывал и того дольше – с Гран-при Бразилии-2012, где лучший результат показал Дженсон Баттон. Вторым с отставанием 1,747 секунды стал партнер Риккардо по команде – Ландо Норрис. «Макларен» занял первые два места в гонке впервые с Гран-при Канады-2010. Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отстал от победителя на 4,921 секунды и приехал к финишу третьим.

Гран-при Италии Боттас выиграл спринт на Гран-при Италии, Мазепин – 17-й ВЧЕРА В 15:54

В первую десятку также заехали Шарль Леклер («Феррари»), Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Феррари»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Джордж Расселл («Уильямс») и Эстебан Окон («Альпин»).

Четвертый российский гонщик «Формулы-1» и первый Никита Мазепин сошел с дистанции на 43-м круге гонки. Также досрочно завершили заезд лидеры «Формулы-1» – Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Всему виной нелепое столкновение после пит-стопа британца.

В общем зачете после Гран-при Италии лидирует Макс Ферстаппен – он опережает Льюиса Хэмилтона на 5 очков.

В Кубке конструкторов первым идет «Мерседес». За ним – «Ред Булл» и «Макларен».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в России 25 и 26 сентября.

Формула-1 Расселл стал напарником Хэмилтона по «Мерседесу» 07/09/2021 В 09:03