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Боттас победил на Гран-при Японии, «Мерседес» взял Кубок Конструкторов
Квят не попал в десятку.
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас первым завершил Гран-при Японии. Себастьян Феттель из «Феррари» приехал вторым, третье место подиума у партнера Боттаса Льюиса Хэмилтона. Британец также показал лучший круг. Российский пилот Даниил Квят из «Торо Россо» приехал 12-м.
17-этап чемпионата мира проходил на автодроме «Судзука». На подиуме по итогам заезда оказалось два представителя команды «Мерседес», что обеспечило им шестую победу подряд в соревновании на Кубок конструкторов за четыре этапа до конца.
Победитель гонки 30-летний Боттас теперь отстает от Хэмилтона на 64 балла и теоретически еще может завоевать титул.
- У Квята 13-е место в общем зачете.
- В его активе 33 балла.
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