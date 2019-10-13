Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас первым завершил Гран-при Японии. Себастьян Феттель из «Феррари» приехал вторым, третье место подиума у партнера Боттаса Льюиса Хэмилтона. Британец также показал лучший круг. Российский пилот Даниил Квят из «Торо Россо» приехал 12-м.

17-этап чемпионата мира проходил на автодроме «Судзука». На подиуме по итогам заезда оказалось два представителя команды «Мерседес», что обеспечило им шестую победу подряд в соревновании на Кубок конструкторов за четыре этапа до конца.

Победитель гонки 30-летний Боттас теперь отстает от Хэмилтона на 64 балла и теоретически еще может завоевать титул.

У Квята 13-е место в общем зачете.

В его активе 33 балла.

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