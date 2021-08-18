«Формула-1» официально сообщила об отмене Гран-при Японии-2021.

Японский этап Гран-при должен был пройти с 8 по 10 октября. «После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей, связанных с пандемией», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Формулы-1»

Сообщается, что в настоящее время руководство «Формулы-1» ведет работу над изменением календаря. Обновленное расписание будет объявлено в течение ближайших недель.

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В последний раз Япония принимала этап Гран-при в 2019 году – в 2020-м гоночный уик-энд также не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Ближайший этап «Формулы-1» состоится в Бельгии с 27 по 29 августа.

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