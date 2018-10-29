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Льюис Хэмилтон в пятый раз стал чемпионом «Формулы-1»
Хотя пришел четвертым.
Лидер сезона Льюис Хэмилтон ожидаемо стал чемпионом «Формулы-1» по результатам Гран-при Мексики.
Единственным конкурентом Хэмилтона был пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Для победы немцу необходимо было финишировать первым, но этого ему не позволил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
- Ранее Хэмилтон завоевывал титулы в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах.
- Больших успехов добился только Михаэль Шумахер – у него семь чемпионских званий.
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