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Льюис Хэмилтон в пятый раз стал чемпионом «Формулы-1»

Хэмилтон в пятый раз стал чемпионом «Формулы-1»
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Хотя пришел четвертым.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон ожидаемо стал чемпионом «Формулы-1» по результатам Гран-при Мексики.

Единственным конкурентом Хэмилтона был пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Для победы немцу необходимо было финишировать первым, но этого ему не позволил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

  • Ранее Хэмилтон завоевывал титулы в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах.
  • Больших успехов добился только Михаэль Шумахер – у него семь чемпионских званий.
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