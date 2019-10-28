Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» победил на 18-м этапе Гран-при.

Вторым в Мексике приехал Себастьян Феттель из «Феррари», третьим – Валттери Боттас, партнер Хэмилтона. Благодаря этому результату финн сохранил теоретические шансы на корону, но Льюису будет достаточно второго места на следующем этапе для итоговой победы.

Российский пилот Даниил Квят из «Торо Россо» на последнем круге зацепил болид Нико Хюлкенберга и отправил того в стену. Судьи оштрафовали гонщика на 10 секунд, в результате финишировавший девятым Квят опустился на 11-е место и выпал из очковой зоны.

19-й этап пройдет в США 3 ноября.

Для Хэмилтона это 10-я победа в сезоне.

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