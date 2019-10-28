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Квят эмоционально отреагировал на решение судей о снятии очков и послал их подальше
Коротко и ясно.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят эмоционально отреагировал на решение судей оштрафовать его на 10 секунд по итогам Гран-при Мексики.
«Правда? В жопу их», – сказал 25-летний гонщик, слова которого приводит Racer.
На последнем круге Квят зацепил болид Нико Хюлкенберга, и тот врезался в стену. Судьи накинули на результат десять секунд, и девятое место Даниила трансформировалось в одиннадцатое. Он выпал из очковой зоны.
- Тройка призеров Гран-при Мексики: Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Валттери Боттас.
- 19-й этап пройдет в США 3 ноября.
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