Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Мехико на ЧМ в классе «Формула-1».

На втором месте оказался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Лидер «Мерседеса» уступил голландцу 16, 555 секунды. Третьим финишировал партнер Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес. Отставание Чеко составило 17,752 секунды.

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В очковую зону попали также Пьер Гасли, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Себастьян Феттель, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо и Ландо Норрис. Русский гонщик Никита Мазепин финишировал 18-м с отставанием в три круга от победителя. Он приехал последним из тех, кто оставался на дистанции.

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В личном зачете Макс Ферстаппен упрочил свое лидерство, оторвавшись от Льюиса Хэмилтона на 19 очков. Третьим идет с большим отрывом второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, сделавший все, чтоб не допустить увеличения разрыва Макса и Льюиса. Он дважды менял в конце гонки резину, чтобы записать на свой счет лучший круг, и у него получилось.

В Кубке конструкторов тройка лидеров после Мехико выглядит так: «Мерседес» – 478,5 очков, «Ред Булл» – 477,5, «Феррари» – 268,5.

Гонщиком дня признан Серхио Перес.

После финиша пилоты поделились впечатлениями от гонки.

«Поддержка трибун просто невероятная. Быть напарником Чеко Переса по команде на Гран-при Мехико – это нечто особенное. На старте гонки мы неплохо поборолись, и в целом все просто зависело от того, кто позднее затормозит. Мне удалось удержаться на трассе, выбраться с третьей на первую позицию и собственно именно этот момент определил мою гонку, поскольку я получил возможность сосредоточиться на себе, а темп у нашей машины был просто отличный. С нетерпением жду Гран-при Бразилии, с которым у меня также связаны приятные воспоминания», – рассказал победитель гонки Макс Ферстаппен.

«Поздравляю Макса с победой. Их машина превосходила нашу в этот уик-энд, и мы, по сути, не могли ничего с этим поделать. Я отдал все силы, и под конец у нас было отличное сражение с Серхио – в итоге удалось хотя бы остаться вторым. Гонка показала, насколько быстрый у них болид, когда Серхио ко мне приблизился и смог держаться рядом. Он прекрасно пилотировал, оказывая серьезное давление. Тем не менее, мне очень понравилась гонка», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас поделился эмоциями после неудачи в Мексике. Он стартовал с поула, однако пропустил Макса Ферстаппена, а затем в него врезался Даниэль Риккардо из «Макларена». В итоге финн финишировал лишь 15-м.

«Макс здорово проявил себя в первом повороте. После этого я думал, что у меня будет возможность совершить обгон, но получил удар сзади, что сильно осложнило гонку», – сообщил Боттас, отметив, что рассчитывает на то, что дополнительные пит-стопы, благодаря которым он отнял очко за быстрейший круг у Ферстаппена, помогут команде. – Я на это надеюсь. Одно очко лучше, чем ничего».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Мехико, рассказав о ходе гонки и командной тактике, которая могла помочь догнать идущего впереди Пьера Гасли.

«На первом комплекте шин машина работала очень хорошо. На «медиуме» я был очень быстр. Мы решили провести ранний пит-стоп, чтобы оказать давление на Пьера Гасли и вынудить тоже сменить резину, а Карлос дольше оставался на трассе, чтобы создать запас по свежести шин в конце гонки. Но после перехода на «хард» у меня начались проблемы. У Карлоса дела шли лучше, но нам все равно не хватало скорости, чтобы достать Гасли. В итоге у нас не получилось, но сегодня мы проявили отличный командный дух, выжав максимум из имевшихся возможностей.

Тяжело ли мне было пропускать Карлоса? Нет, ведь мы заранее это обсудили. На том круге, когда команда попросила меня это сделать, у меня возникли проблемы с круговыми, поэтому я не смог пропустить Карлоса именно в тот момент. А уже на следующем круге мне велели не пропускать. Мы обменялись позициями позже. Но в целом все было ясно и нормально, и когда меня попросили пропустить Карлоса, я сразу это сделал», – рассказал Леклер.

«Очень долгая гонка. Мы хорошо стартовали, здорово прорвались, и в первой части все шло неплохо. Потом мы хотели защититься от «Уильямса», но, к сожалению, пит-стоп вышел слишком медленным, они нас обогнали. Хотя, мне кажется, темп позволял удерживать их позади, учитывая, как тяжело обгонять на этой трассе. Увы, этого не случилось. Я чувствовал, что прижимной силы меньше, чем хотелось бы, и было очень трудно преследовать соперников после обгонов под синими флагами. Гонка выдалась тяжелой», – поделился впечатлениями Никита Мазепин, привычно обосновавшийся на последнем месте.

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