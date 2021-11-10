Российского пилота команды «Хаас» Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике с вечеринки, устроенной «Ред Буллом» после гонки.

По сети разошлось видео из клуба, где 22-летний российский гонщик на повышенных тонах разговаривает с охранниками. Сообщается, что в итоге Мазепина выгнали из заведения. Причины конфликта сторон неизвестны. Кроме него на вечеринке присутствовали пилот «Уильямса» Джордж Расселл и экс-гонщик «Ред Булл» Алекс Албон.

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Несколько человек утверждают, что на пати были замечены и дрругие пилоты – Серхио Перес, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Ландо Норрис, но их не видно на видео, поэтому неясно, принимали ли они какое-либо участие в инциденте.

Издание The Sport Srush задается вопросом: Никита Мазепин – недружелюбный парень? Ведь Мазепин не был замечен в дружеских отношениях с каким-либо гонщиком со стартовой решетки. Может быть, это сыграло роль в инциденте? Возможно, но это все же домыслы.

Это не первый скандал с участием Никиты. В декабре 2020 года было много разговоров из-за публикации в инстаграме видео пикантного содержания. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер тогда заявил, что российского пилота ждут последствия, если с ним вновь случится похожая ситуация.

На трассе Мазепин воюет с напарником, Миком Шумахером – несколько раз гонщики «Хааса» поучаствовали в жестких разборках друг с другом на трассе, а также они испытывают недопонимание из-за командных приказов. По мнению Никиты, по разные стороны боксов они действуют по-разному.

Болид Никиты Мазепина Фото: Getty Images

Никита Мазепин в воскресенье 7 ноября стал 18-м на Гран-при Мексики – последним из финишировавших пилотов. Российский гонщик, проводящий дебютный сезон в «Формуле-1», пока не набрал очков в личном зачете.

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