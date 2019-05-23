«Мерседес» почтит память ушедшего 21 мая из жизни великого гонщика и исполнительного председателя команды Ники Лауды во время ближайшего гоночного уикенда.

На Гран-при Монако, который пройдет с 23 по 26 мая, «стрелы» нанесли на ливрею болидов надпись «Danke Niki» (Спасибо Ники).

В январе Лауда переболел гриппом. В августе прошлого года австриец перенес пересадку легкого и до октября находился в больнице, после чего прошел курс реабилитации.

Лауда выигрывал чемпионат «Формулы-1» в 1975-м и 1977 годах в составе «Феррари», а в 1984-м – за рулем болида «Макларен». Он стал победителем в 25 гонках «Формулы-1».

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет

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