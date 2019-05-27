Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес едва не сбил двух маршалов во время Гран-при Монако.

Видео эпизода опубликовал твиттер-аккаунт RTL GP. На нем можно заметить, как передвигавшийся на большой скорости Перес сумел проехать между двумя людьми, которые перебегали дорогу.

Победу в Гран-при Монако одержал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», упрочивший лидерство в общем зачете. Валттери Боттас (тоже из «Мерседеса») отстает от Хэмилтона уже на 17 очков – 137 против 120.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занимает в генеральной классификации 12-ю строчку.

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