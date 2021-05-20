Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин впервые в сезоне опередил напарника по «Хаасу» Мика Шумахера – это произошло во время первой практики на Гран-при Монако.
22-летний Мазепин финишировал 17-м, выше Шумахера, Джорджа Расселла из «Уильямса» и Шарля Леклера из «Феррари», который вынужденно закончил сессию спустя восемь минут после начала из-за поломки коробки передач.
Лучшим стал пилот «Ред Булла» Серхио Перес, вторым – Карлос Сайнс из «Феррари», тройку замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен. Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас расположились на пятом и шестом местах соответственно.
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- На предыдущих практиках, квалификациях и гонках Мазепин неизменно проигрывал Шумахеру.
- Основная гонка состоится в воскресенье, 23 мая.
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