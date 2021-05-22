Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в аварию в третьей свободной практике пятого в сезоне этапа «Формулы-1» – Гран-при Монако.
Шумахер-младший не справился с управлением на повороте и врезался задней частью машины в барьеры. Из-за столкновения автомобиль потерял заднее левое колесо, также была повреждена коробка передач.
Гран-при Монако
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- Лучшим в третьей практике Гран-при Монако стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
- Основная гонка пройдет 23 мая в 16:00 (мск).
Гран-при Испании
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Гран-при Португалии
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