Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в аварию в третьей свободной практике пятого в сезоне этапа «Формулы-1» – Гран-при Монако.
Шумахер-младший не справился с управлением на повороте и врезался задней частью машины в барьеры. Из-за столкновения автомобиль потерял заднее левое колесо, также была повреждена коробка передач.
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  • Лучшим в третьей практике Гран-при Монако стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
  • Основная гонка пройдет 23 мая в 16:00 (мск).
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