Опубликовано 22/05/2021 в 18:07 GMT | Обновлено 22/05/2021 в 18:14 GMT

По итогам квалификации Гран-при Монако «Формулы-1» победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим – гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Особенностью гонки стал инцидент с участием Леклера. Показавший лучшее время пилот разбил болид во время финальной попытки. Оставалось всего 15 секунд до конца, поэтому сессия не была возобновлена. В итоге Леклер взял поул на домашнем Гран-при.

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