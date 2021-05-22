По итогам квалификации Гран-при Монако «Формулы-1» победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим – гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Особенностью гонки стал инцидент с участием Леклера. Показавший лучшее время пилот разбил болид во время финальной попытки. Оставалось всего 15 секунд до конца, поэтому сессия не была возобновлена. В итоге Леклер взял поул на домашнем Гран-при.
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Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал седьмой результат.
- Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время.
- Мик Шумахер разбил болид в третьей практике и пропустил квалификацию.
- Из первой части квалификации не вышел Фернандо Алонсо.
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