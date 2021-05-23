Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин второй раз в сезоне опередил напарника по «Хаасу» Мика Шумахера – это произошло во время гонки Гран-при Монако.

22-летний Мазепин финишировал 17-м, выше Шумахера, Валттери Боттаса из «Мерседеса» и Шарля Леклера из «Феррари». Финн сошел с дистанции из-за технических проблем, у машины заело правое колесо, а француз не стартовал, так как в его болиде не работала коробка передач.

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Лучшим стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым – Карлос Сайнс из «Феррари», тройку замкнул Ландо Норрис из «Макларена». Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял седьмое место.

Впервые Мазепин опередил Шумахера на первой практике тремя днями ранее.

В личном зачете лидирует Макс Ферстаппен, вторым идет Льюис Хэмилтон, третий – Ландо Норрис.

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