Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал выше напарника Мика Шумахера после возникновения технических проблем с болидом немца.
Инженер Шумахера сообщил пилоту о сложностях и о необходимости уступить дорогу Никите. Ранее немец обогнал Мазепина, несмотря на то, что стартовал последним из-за аварии в практике.
- Мазепин и Шумахер финишировали в трех кругах от лидера: Мазепин стал 17-м, Шумахер – 18-м.
- Лучшим в Гран-при Монако стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
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