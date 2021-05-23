Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал выше напарника Мика Шумахера после возникновения технических проблем с болидом немца.

Инженер Шумахера сообщил пилоту о сложностях и о необходимости уступить дорогу Никите. Ранее немец обогнал Мазепина, несмотря на то, что стартовал последним из-за аварии в практике.

Мазепин и Шумахер финишировали в трех кругах от лидера: Мазепин стал 17-м, Шумахер – 18-м.

Лучшим в Гран-при Монако стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

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