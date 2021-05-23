23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс встретила гонщиков на финише «Формулы-1» в Монте-Карло: она смотрела гонку из ложи для почетных гостей, а затем просигнализировала о завершении соревнования клетчатым флагом. Правда, многие болельщики недоумевали, почему Серена размахивала флагом слишком вяло

«Великолепный Гран-при. Очень рада, что получилось оказаться здесь. Я тренируюсь и собираюсь выступить на «Ролан Гаррос» (турнир Большого шлема стартует 30 мая в Париже – Eurosport.ru). Поздравляю Макса Ферстаппен, это его праздник сегодня», – поделилась Серена.

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки. Впервые в карьере он возглавил общий зачет. Нидерландцу удалось это сделать благодаря победе в Монте-Карло. Второе время показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, он принес команде первый подиум в сезоне. Третьим финишировал Ландо Норрис на «Макларене».

Ферстаппен лидирует в общем зачете, вторым идет Льюис Хэмилтон, третий – Ландо Норрис.

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