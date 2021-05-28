«Мерседесу» удалось снять колесо с болида финского пилота Валттери Боттаса только спустя двое суток после Гран-при Монако.
В инстаграме немецкой команды появилось видео процесса – колесо наконец отсоединили от машины. «Болид Валттери Боттаса вернулся домой. Спасибо за полезные советы, дальше разберемся сами», – говорится в подписи к публикации.
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В комментариях «Мерседес» уточнил, что колесо сняли во вторник утром – 25 мая. Гонка состоялась 23-го числа – следовательно, технически пит-стоп Боттаса продолжался почти двое суток.
- Механики не смогли снять колесо на пит-стопе, и Боттас был вынужден сойти с трассы Гран-при Монако. Его напарник Льюис Хэмилтон завершил гонку седьмым, и «Мерседес» уступил «Ред Буллу» лидерство в обоих зачетах.
- Первым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым – Карлос Сайнс («Феррари»), третьим – Ландо Норрис («Макларен»).
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