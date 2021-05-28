Опубликовано 28/05/2021 в 12:21 GMT | Обновлено 28/05/2021 в 12:29 GMT

«Мерседесу» удалось снять колесо с болида финского пилота Валттери Боттаса только спустя двое суток после Гран-при Монако.

В инстаграме немецкой команды появилось видео процесса – колесо наконец отсоединили от машины. «Болид Валттери Боттаса вернулся домой. Спасибо за полезные советы, дальше разберемся сами», – говорится в подписи к публикации.

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В комментариях «Мерседес» уточнил, что колесо сняли во вторник утром – 25 мая. Гонка состоялась 23-го числа – следовательно, технически пит-стоп Боттаса продолжался почти двое суток.

Механики не смогли снять колесо на пит-стопе, и Боттас был вынужден сойти с трассы Гран-при Монако. Его напарник Льюис Хэмилтон завершил гонку седьмым, и «Мерседес» уступил «Ред Буллу» лидерство в обоих зачетах.

Первым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым – Карлос Сайнс («Феррари»), третьим – Ландо Норрис («Макларен»).

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