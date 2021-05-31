Бельгийский комментатор «Формулы-1» временно отстранен от работы за оскорбление теннисистки Серены Уильямс во время трансляции Гран-при Монако.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» встречала пилотов на финише с клетчатым флагом, означающим окончание гонки. В эфире RTBF Марк Дуэс сказал: «Серена Уильямс сегодня будет размахивать чем-то другим». Затем добавил, что американкая теннисистка – «явно не чирлидерша». Вдобавок он назвал одну из подруг Серены уродиной.

Мужчина уже извинился за свои высказывания. «Хочу попросить прощения у людей, которых могли задеть мои слова. Не хотел никого шокировать», – заявил он.

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В первом круге «Ролан Гаррос» Уильямс сыграет с румынкой Ириной Бегу.

Гонку в Монако выиграл Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым стал – Карлос Сайнс («Феррари»), третьим – Ландо Норрис («Макларен»).

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