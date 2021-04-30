Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон заявил, что планирует остаться в гонках на 2022-й год – в том числе чтобы продолжить привлечение внимания к проблеме расизма.

«Я планирую выступать в «Формуле-1» в следующем году, мне хотелось помочь «Пирелли» разработать качественный продукт. Все гонщики хотят получить более эффективные шины, моей целью было оценить ситуацию и понять, чем я могу быть полезен. Гонщикам важно, чтобы шины обеспечивали лучшее сцепление с асфальтом и медленнее теряли эффективность. Тесты в Имоле прошли позитивно, это только начало, но весьма неплохое.

Собственно, насчет планов на 2022-й… Я спонтанно принимаю решения и могу изменить мнение. Но мне по душе нынешнее сражение, оно интересное и по-настоящему непростое! Мне по-прежнему нравится работать с «Мерседесом», и здорово, что команда становится все более инклюзивной и разнообразной. Но в целом в «Формуле-1» еще немало предстоит сделать, многие команды по-прежнему предпочитают хранить молчание, не касаются острых тем и не считают себя ответственными. Если я продолжу выступать, у меня будет больше шансов повлиять на ситуацию, чем в случае ухода из спорта. Потому я рассчитываю остаться, но на какой срок – пока не знаю», – заявил Хэмилтон на пресс-конференции перед этапом Гран-при в Португалии. Его слова приводит f1news

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36-летний пилот также заявил, что готов присоединиться к акции по временному бойкоту соцсетей в знак борьбы с расизмом и неравенством в интернете.

Льюис Хэмилтон, «Мерседес» Фото: Getty Images

«Для меня очевидно, что расизм остается актуальной проблемой. Социальные сети должны активнее противостоять этому, потому я полностью поддерживаю такую инициативу. Если мое участие поможет повлиять на политику социальных сетей в отношении расизма, я счастлив присоединиться.

Я сам подвергался разного рода нападкам, когда в юности, как многие вокруг, пытался общаться в социальных сетях. В какой-то момент я понял, что нельзя читать все комментарии и принимать их на свой счет. Если давать доступ негативу, это может выбить из колеи. Я отошел от общения в социальных сетях и перестал искать в них оценку или подтверждение того, что поступаю правильно. Мне это не нужно. Я получаю колоссальную поддержку от своих болельщиков и очень им за это благодарен.

Я уверен, что социальные сети должны прилагать больше усилий. У них есть всевозможные алгоритмы, они все видят и могут действовать, а мы должны помочь им воспитать в обществе неприятие расизма. Хорошо, что многие организации пожелали присоединиться к бойкоту. Не знаю, почему к нему не присоединилась «Формула-1», но я слышал, что канал Sky Sports F1 готов поддержать инициативу – думаю, я тоже так поступлю».

После этапов в Бахрейне и Имоле Хэмилтон лидирует в чемпионате, выигрывая одно очко у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Контракт британца с «Мерседесом» действует до конца сезона-2021.

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