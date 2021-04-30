Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин во время первой практики на Гран-при Португалии едва не столкнулся с напарником по «Хаасу» Миком Шумахером.

«Зачем Никита меня блокирует? Я едва не снес его!» – пожаловался Мик по командному радио.

«Что делает Шумахер? – спросил Мазепин. – Он почти выбил меня с трассы! В следующий раз предупреждайте!»

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Выяснилось, Шумахер шел на двойной быстрый круг, а инженер Мазепина не знал об этом и не предупредил гонщика из России.

Топ-5 по итогам первой практики – Боттас, Ферстаппен, Перес, Леклер, Хэмилтон.

Шумахер стал 18-м, Мазепин – 20-м.

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