Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин во время первой практики на Гран-при Португалии едва не столкнулся с напарником по «Хаасу» Миком Шумахером.
«Зачем Никита меня блокирует? Я едва не снес его!» – пожаловался Мик по командному радио.
«Что делает Шумахер? – спросил Мазепин. – Он почти выбил меня с трассы! В следующий раз предупреждайте!»
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Выяснилось, Шумахер шел на двойной быстрый круг, а инженер Мазепина не знал об этом и не предупредил гонщика из России.
- Топ-5 по итогам первой практики – Боттас, Ферстаппен, Перес, Леклер, Хэмилтон.
- Шумахер стал 18-м, Мазепин – 20-м.
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