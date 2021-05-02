Когда Никиту Мазепина подписал «Хаас», никто не ожидал от четвертого русского пилота в истории «Формулы-1» больших свершений. Даже борьба за очки воспринималась как чудо: в прошлом сезоне команда заняла предпоследнее девятое место в Кубке конструкторов, опередив только «Уильямс», а в 2021-й вступила с двумя новичками и планами на следующий год, где будет введен новый технический регламент.

Для того, чтобы дебют в «Ф-1» получился успешным, Мазепину нужно было одно: с переменным успехом обходить напарника, Мика Шумахера. На предсезонных тестах в Бахрейне парни привыкали к новому болиду после младших серий, но когда стартовал сезон, Мик стал методично укатывать Никиту. После квалификаций Бахрейна, Имолы и Портимао – 3:0 в пользу немца. Шумахер финишировал в обеих уже состоявшихся гонках, Мазепин увидел клетчатый флаг только в Италии, став последним из не сошедших. В первое гоночное воскресенье Никиту развернуло в самом начале гонки.

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Но не так страшно последнее место, как катастрофичный проигрыш напарнику: после рестарта Гран-при Италии из-за аварии Расселла и Боттаса Мазепин отстал от Шумахера на минуту за 30 кругов. В конце заезда последовал классический разворот, и это едва ли не главный формульный мем сезона-2021. Русский пилот надежно отобрал у Себастьяна Феттеля звание главного спиннера пелотона и регулярно получает шуточки и насмешки в соцсетях. Возможно, именно потому он присоединился к акции других пилотов против онлайн-абьюза.

Западное сообщество любителей «Ф-1» до сих пор не простило Мазепина за межсезонный скандал с девушкой, но он вляпывается в неоднозначные истории и на трассе: их хватает, помимо разворотов. Первые произошли прямо на тестах: сначала Никита едва не столкнулся с Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео», а на третий день почти въехал в семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона и нервно прокомментировал по тим радио: «Ха-ха-ха. Посмотрите на это, я почти врезался в него». В интернете слова посчитали непочтительными и обрушили на Мазепина очередную волну хейта.

В первой же квалификации Никита нарушил негласное джентльменское соглашение и помешал нескольким пилотам, в частности, Феттелю, отправиться на быстрый круг. В итоге Себастьян вылетел в первом сегменте. Он не был зол на новичка, подчеркнув после заездов, что тот не создавал помеху намеренно и наверняка следовал согласно указаниям команды, но диванных критиков слова четырехкратного чемпиона мира не убедили.

А на первой практике в Португалии Мазепин и Шумахер едва не протаранили друг друга. «Зачем Никита меня блокирует? Я едва не снес его!» – пожаловался Мик по радио. «Что делает Шумахер?! – одновременно не понял Мазепин. – Он почти выбил меня с трассы! В следующий раз предупреждайте!» Выяснилось, что Шумахер шел на двойной быстрый круг, а инженер Мазепина не знал об этом и не поставил в известность гонщика из России.

Взаимоотношения с инженером – еще один пунктик для хейтеров. Во время практик в Имоле пилот попросил проинформировать его о передаче, на которой Шумахер прошел первую шикану. Команда поделилась данными и предложила раскрыть базовые подробности о первой попытке Мика, но Мазепин довольно жестко ответил: «Забудь, давай после. Сейчас мне не до разговоров».

Никита при каждом общении с журналистами оправдывается и рассказывает правильные вещи, говоря, что учится, набирается опыта и старается минимизировать ошибки.

«Он замечательный. У меня очень хорошие с ним отношения, – сказал Мазепин о гоночном инженере, который достался ему от Ромена Грожана. – Я долгое время провел в Англии и с англичанами. Хорошо владею языком. Мне нужно привыкнуть к тому, что во время работы и стрессовой ситуации миллионы людей вокруг могут слушать радиопереговоры. Я еще к этому не привык. В «Формуле-2» такого не было. И очень часто речь, которую вы слышите, не видя лица человека, могут воспринять ошибочно».

Никита Мазепин, «Хаас» Фото: Getty Images

В таком же духе звучат остальные его высказывания, но исправляться и улучшаться пока не получается – даже относительно такого же дебютанта Шумахера. Мика тоже регулярно разворачивает, и пилот «Макларена» Ландо Норрис во время онлайн-стрима даже предложил ненавистникам Мазепина заодно заклеймить и Шумахера – ведь тот совершает точно такие же ошибки.

Но Мик осваивается быстрее. Причина едва ли только в менее рискованном стиле пилотажа и присущей сдержанности. Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что разные по характеру и менталитету пилоты – только плюс для команды. Но комментатор и эксперт Алексей Попов поднял важнейшую тему, спросив у Мазепина, готовятся ли напарники к гонкам на симуляторе.

«У нас симулятора в команде нет, – был неожиданный ответ Никиты в эфире «Матч ТВ». – Так что приходится пользоваться симуляторами, которые стоят у большинства профессиональных гонщиков дома».

И в этом небольшое, но преимущество Шумахера, который входит в программу академии «Феррари» и имеет право пользоваться симулятором «Скудерии» – разумеется, в разы более продвинутым, чем домашний симулятор Мазепина в Москве. А еще «Феррари» позволяет Мику тестировать болид 2018 года наравне с основными пилотами Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом на базе в Италии. Это дает ему дополнительный накат на боевой машине «Ф-1» и понимание, как с ней управляться.

На Гран-при Португалии 2 марта Шумахер будет стартовать с 19-го места, Мазепин – с последнего 20-го. Это еще один шанс для русского пилота чему-то научиться.

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