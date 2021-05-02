Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Португалии – третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Вторым к финишу пришел нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, стартовавший с поул-позиции.

Российский представитель в гонке Никита Мазепин из «Хааса» стал последним из финишировавших – он занял 19-е место. Единственным сошедшим с трассы оказался финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер занял 17-е место.

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Для Льюиса Хэмилтона эта победа стала 97-й в карьере.

После трех гонок британец лидирует в общем зачете, опережая Ферстаппена.

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