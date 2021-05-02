Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин получил первое штрафное очко в «Формуле-1» за задержку Серхио Переса во время Гран-при Португалии.
Мексиканский пилот «Ред Булл» был лидером гонки и хотел обогнать Мазепина, который только выехал из боксов. Серхио попытался обойти болид Мазепина с внутренней стороны на входе в третий поворот, но тот заблокировал Переса. В результате мексиканец был вынужден затормозить, чтобы избежать столкновения. Серхио отреагировал на инцидент по радио и назвал соперника «идиотом».
Стюарды назначили Мазепину 5 дополнительных секунд и штрафной один балл за инцидент. Пилот «Хааса» второй раз в карьере дошел до финиша в «Ф-1» и закончил гонку на 19-м месте. Перес финишировал четвертым, Хэмилтон выиграл гонку.
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- Мазепин – единственный русский гонщик в этом сезоне. Также позицию резервного пилота в «Альпин» получил Даниил Квят.
- В первой гонке «Формулы-1» в карьере Никита врезался на первом же повороте, разбил болид и сошел с дистанции после 20 секунд заезда.
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