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Льюис Хэмилтон в третий раз выиграл Гран-при России
«Мерседес» снова первенствует в Сочи.
Лидер сезона Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал победителем 16-го этапа в России. Вторым финишировал партнер британца по команде, финн Валттери Боттас. Тройку замкнул немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 18-й результат.
Хэмилтон выиграл третью гонку подряд и упрочил лидерство в общем зачете. Преимущество над Феттель достигло 50 очков.
- Сочи принял этап «Формулы-1» в пятый раз.
- Все пять раз побеждали пилоты «Мерседеса»: Хэмилтон (2014, 2015, 2018), Нико Росберг (2016) и Боттас (2017).
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