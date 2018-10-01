Очереди, билеты на ряд-призрак и отмена концерта «Ленинграда». Гран-при России вышел ужасным

Впервые на Гран-при России случились проблемы с организацией.

За пять лет проведения этапа «Формулы-1» в Сочи ни разу зрители не жаловались так обильно на менеджмент. В инстаграм «Сочи Автодрома» вылилось много гнева из-за того, что не всех болельщиков пустили на пит-лейн перед стартом свободных заездов.

В 2018 году Гран-при занимался новый промоутер – АНО «Росгонки», чьими учредителями значатся предыдущий устроитель гонок «Центр Омега», банк ВТБ и Российская автомобильная федерация. В феврале новая структура перезаключила контракты на прежних условиях с боссами «Формулы-1».

Президент «Росгонок» Алексей Титов объяснял в интервью Motorsport.com, что «Омега» распылялась при организации на строительство и обустройство гостиничных номеров и благоустройство Олимпийского парка. Его АНО сконцентрируется только на трассе, Гран-при России и его наследии после гонок чемпионата мира.

Что говорят зрители [в интервью Eurosport.ru]

Александр Казанцев, Чебоксары

Инстаграм

«Я брал билет на четыре дня – с четверга по воскресенье. Пришел в 11:50, чтобы получить его в билетном центре и простоял в очереди до 16:00. Это вообще не круто было. Плюс пропустил прогулку по питлейну, из-за которой, в общем-то, и брал такой билет. Ну и то, что нет магазинов от команды «Формулы-1» тоже как-то не очень. Есть только общие шатры, где по чуть-чуть от некоторых команд. Был в прошлом году в Италии, там мерча было гораздо больше.

В Италии было дороже, так как билет брал по 400 евро, а тут за 6000 рублей. Но там трасса легендарная, а тут, ну, прямо скажем, не самая интересная в календаре. Ехал сюда, чтобы разок посетить домашний Гран-при.

Хочу сказать, что программа развлекаловки была вполне нормальной – и экстрим-шоу от самокатеров/велосов/роллеров, и дрифт-шоу, и мотокросс-шоу, и концерты типа «Би-2». Так что в целом, не считая очередь, надо признать, что было интересно.

Но пропущенный день, конечно, фейл. Причем мы просили, чтобы вышел кто-то из организаторов и прояснил, что и почему – никто не осмелился. Не знаю, почему была такая очередь. Кто-то из людей сказал, что в других годах было больше людей, оформляющих билеты, а в этом Гран-при устраивает другая компания, и их сильно сократили».

Ольга Пашкова, Краснодар

«Организация хуже, чем было в прошлые годы. В четверг не попали на пит-лейн, хотя пришли гораздо раньше закрытия – в 16:15 уже никого не пускали, хотя заявлено было до 17:00. В 19:00 нас не пустили на территорию Олимпийского парка с формулировкой «Все билетеры ушли на другой вход», хотя было написано, что открыто до 20:00.

Многие волонтеры не говорят по-английски. Лично видела, как не могли изъясниться с иностранцами на примитивные вопросы.

Еще один существенный минус: проезд в «Ласточке» не сделали бесплатным, как в прошлые годы, даже льгот не было никаких для посетителей Гран-при. Мы поселились в Розе Хутор, в день нам с мужем на проезд туда-обратно уходило по 1000 рублей. Только по приезде в Сочи об этом узнали, нигде об этом не сказали.

Поезд «Ласточка», Сочи, полиция, РоссияGetty Images

Мы покупали пакет «Билет+Отель» на сайте «Сочи Автодрома» – на трибуну Т2 и апгрейд на главную трибуну, итого 34 тысячи рублей. Мы в этом году были на Гран-при Азербайджана, и с перелетом и проживанием вышло даже дешевле. В следующем году, думаем, поедем лучше за границу на другие этапы. Уровень и сервис там выше, чем у нас. К сожалению.

Мне там больше понравилась организация – на территории Гран-при даже, извините, в туалет очередей практически не было. Больше развлекательных мероприятий, причем бесплатных. Все, что было на месте проведения Гран-при, было доступно и бесплатно, включая качели-карусели, музей и так далее. Какое-то было ощущения праздника, а не выкачивания денег».

Анастасия Захарова, Иркутск

«В целом, все прошлом неплохо. Подкачала организация в автограф-сессии: много людей стояли с 9 утра до 16:00 и не попали. Можно было организовать ее, как в Баку, где все пилоты сидели в ряд. А в Сочи Mercedes и Ferrari прислали пилотов в одно время: люди заходят к одним и потом идут к другим, что тоже было предсказуемо. Многие болельщики стояли в очередь к Алонсо, потому что он уходит из «Формулы», это было логично.

Толкучка была и в очереди на пит-лейн. Мы простояли по 2-3 часа.

В зоне досмотра у меня отобрали спрей для носа 50 мл, хотя нигде об этом не было написано. А парня передо мной не пустили с детским питанием, хотя на выходе лично мне спокойно все вернули.

На трибуне то ли Т1, то ли Т2 не было седьмого ряда как такового, а на него продавали билеты. Волонтеры сначала рассаживали людей на свободные места, а когда приходили обладатели билетов, то зрителей уже выгоняли. Не знаю, как разрешили эту проблему.

«Формула-1», Гран-при России, Сочи, 2018Getty Images

Еще не хватало нормальной еды. Были в продаже чипсы какие-то, сухарики, но поскольку основная аудитория «Формулы» – мужчины, то буфетов не хватало. К нам на главную трибуну подходили люди и спрашивали: где тут можно нормально поесть?

Мы с мужем думаем поехать на Гран-при Китая, потому что нам из Иркутска ближе полететь в Шанхай. Но не думаю, что в Европе есть столько развлекательных мероприятий. Хотя люди жаловались, что организаторы не привезли бесплатный «Ленинград». Зато всем понравилось на концерте Басты.

И вот вечером на выходе нас ждало вот это.

Мелочь, но тем не менее. Думаю, организаторы учтут все недочеты на 2019 год».

В чем причина

«Безопасность играет первостепенную роль на нашем мероприятии, – отвечал Алексей Титов «Спорт-Экспрессу» на претензии о проходе на пит-лейн. – Сегодня ряд входов на временные трибуны были перекрыты, чтобы правильно отрегулировать поток болельщиков. Когда мы поняли, что людей очень много, все входы оперативно открыли».

Остальные проблемы глава «Росгонок» никак не прокомментировал. Но 27 сентября организаторы Гран-при России объявили, что до 30-го числа билеты на русский этап-2019 можно купить с 25-процентной скидкой: 3490 рублей за зону свободного размещения, 5490 рублей за самые дешевые места на трибунах. Хотя лучшим извинением перед болельщиками было бы устранение всех дефектов.

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