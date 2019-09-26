Даниил Квят стартует на Гран-при России в конце пелотона из-за смены силовой установки.

В «Торо Россо» заменили элемента болида, хотя Квят уже исчерпал соответствующий лимит. Каждая замена силовой установки будет стоить Даниилу потери как минимум 10 мест в стартовой решетке.

«Мы ожидаем высоких результатов от гонки в Сочи. Но Квяту придется стартовать с конца стартовой решетки, потому что мы поменяем на его болиде силовую установку», – рассказал ТАСС руководитель «Торо Россо» Франц Тост.

Он добавил, что Даниил останется в составе команды и в следующем сезоне «Формулы-1».

Последний этап Квят завершил на 15-й позиции.

В той гонке он столкнулся с Кими Райкконеном, после чего финн сошел с дистанции.

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