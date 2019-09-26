Getty Images
Путин поддержал перенос российского этапа Гран-при «Формулы-1» в Санкт-Петербург
Возможно, Сочи в последний раз примет этап ЧМ .
Президент России Владимир Путин поддерживает идею переноса российского этапа Гран-при «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург.
По информации Daily Mail, главе государства нравится идея переезда гоночного этапа на автодром «Игора» в пригороде Петербурга, открытие которого должно состояться в ближайшее время.
- Сочи принимает «Ф1» с 2014 года.
- Ближайший этап пройдет 27-29 сентября.
«Кажется, речь не идет о мозге». На что нацелено лечение Шумахера стволовыми клетками
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте