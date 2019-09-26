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Путин поддержал перенос российского этапа Гран-при «Формулы-1» в Санкт-Петербург

Путин поддержал перенос российского этапа Гран-при «Формулы-1» в Санкт-Петербург
Eurosport

1 час назад

Возможно, Сочи в последний раз примет этап ЧМ .

Президент России Владимир Путин поддерживает идею переноса российского этапа Гран-при «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург.

По информации Daily Mail, главе государства нравится идея переезда гоночного этапа на автодром «Игора» в пригороде Петербурга, открытие которого должно состояться в ближайшее время.

  • Сочи принимает «Ф1» с 2014 года.
  • Ближайший этап пройдет 27-29 сентября.

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