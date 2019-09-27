На днях стало известно, что в следующем сезоне Даниил Квят продолжит выступления за команду «Торо Россо». Жак Вильнев, чемпион мира 1997 года, считает, что российский пилот уже никогда не вернется в «Ред Булл».

«Контракт с «Торо Россо» – хорошая новость для Даниила. Он никогда больше не вернется в «Ред Булл». Всем пора перестать мечтать об этом, в команде никто не планирует такой сценарий. Однажды Квята уже уволили из «Ред Булл», но затем вернули обратно. Он должен быть рад этому факту.

Даже не думайте о том, что у Квята есть хотя бы один шанс вернуться. Они оставили его на второй год в «Торо Россо», которая создавалась как команда для обкатки молодых гонщиков.

Даниил должен быть рад, что ему предложили контракт с «Торо Россо» . Он мог бы сидеть дома на диване, но вместо этого выступает в «Формуле-1», и ему ещё платят зарплату. Для Квята это очень хороший вариант. Сейчас он гораздо лучше делает свою работу – Даниил спокоен, расслаблен и хорошо пилотирует», – цитирует Вильнева F1News.ru.

Слова Жака расходятся с прогнозами верхушки «Ред Булла». В интервью ТАСС руководитель команды Кристиан Хорнер рассказал, что не исключает камбэка: «В этом году Даня проделал огромную работу. Думаю, он стал взрослее в первую очередь. Он провел несколько отличных гонок, я впечатлен тем, как он выступает в этом сезоне. У него был подиум в Германии, гонка была очень сложной, но он справился превосходно. Гонщики «Торо Россо» – те же пилоты «Ред Булл». Так что Даня и так в команде. Планов переводить его нет, но никогда не говори никогда».

Последний этап 25-летний Квят завершил на 15-й позиции.

На Гран-при Сингапура он столкнулся с Кими Райкконеном, после чего финн сошел с дистанции.

«Формула-1» без Алонсо – как «Реал» без Роналду». С уходом Фернандо гонки станут еще скучнее

Качай приложение Eurosport для iOS и Android