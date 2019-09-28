Экс-президент «Формулы-1» Берни Экклстоун положительно высказался о деятельности президента России Владимира Путина.

«Мне хотелось бы, чтобы Путин не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе… Обидно, что у него нет времени покорить Европу – это было бы хорошо.

Запад завидует тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался. С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных», – цитирует 88-летнего Экклстоуна ТАСС.

Экклстоун прибыл на Гран-при России в Сочи в качестве почетного гостя.

Основная гонка в Сочи состоится завтра, 29 сентября.

Путин поддержал перенос российского этапа Гран-при «Формулы-1» в Санкт-Петербург

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