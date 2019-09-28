Квяту снова чинили болид и не успели к старту квалификации. Даниил может пропустить основную гонку
В Сочи российскому пилоту чертовски не везет.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не выйдет на старт квалификации Гран-при России.
У 25-летнего пилота снова возникли неполадки с болидом. Квят досрочно завершил первую практику в пятницу, 27 сентября, такая же участь постигла его днем позже на третьей практике. «Мотор. Мотор. Мотор. У меня проблемы с мотором», – сказал Даниил по внутренней связи.
После обоих инцидентов команда экстренно заменила силовую установку, но второй по счету ремонт не позволил Квяту стартовать в квалификации.
«Торо Россо» обратится к стюардам и попросит допустить Квята на старт основной гонки, которая состоится завтра, 29 сентября. В случае разрешения он начнет заезд с последнего ряда.
- Квят идет на десятом месте чемпионата «Формулы-1», набрав 33 очка.
- Лучший результат Даниила в сезоне – третье место на Гран-при Германии.
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