Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал сильнейшим на Гран-при России – это его вторая победа на этой трассе подряд.

Вторым пересек финиш партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас, который уступил победителю 3,829 секунды. Третьим закончил гонку Шарль Леклер из «Феррари» – он проиграл 5,212, дважды заехав на пит-стоп (в топ-10 два пит-стопа еще у Хюлькенберга).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-е место, проиграв Хэмилтону более минуты.

Гонщики «Мерседес» шесть раз подряд побеждают на Гран-при России.

Хэмилтон упрочил лидерство в таблице чемпионата мира, вторым по-прежнему идет Боттас.

Даниил Квят опустился с 10-го на 12-е место, пропустив вперед Нико Хюлькенберга и Ландо Норриса.

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