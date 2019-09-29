В «Формуле-1» может появиться российская команда – такого не исключил основатель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

«Чем больше будет чего-то создаваться в автоспорте, тем больше он будет процветать. Мы работаем на российских пилотов, наша программа работает на воспитание гонщиков, которые потом попадают в команду. Создание российской команды «Формулы-1»? Чем больше команд, тем больше возможностей для процветания наших гонщиков. Все возможно, главное – прикладывать усилия. Это, в первую очередь, финансовые расходы», – цитирует 62-летнего Ротенберга «Р-Спорт».

Ранее на возможность создания русской команды в «Формуле-1» намекал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят выступает за «Торо Россо».

Хэмилтон второй год подряд победил в России, Квят финишировал 12-м

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