Гран-при России, «Формула-1»
Фото: Getty Images
С попаданием иностранцев в Россию пока все очень сложно.
Гран-при «Формулы-1» в Сочи может не состояться – в таком случае, этап пройдет в Португалии.
По информации Motorsport.com, «Формула-1» сомневается, что Гран-при России состоится, так как в страну пока не впускают иностранцев из-за пандемии коронавируса. Если ничего не изменится, ивент состоится в Португалии на автодроме Портиман, который еще не принимал Гран-при.
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В таком случае в Португалии пройдет два этапа подряд.
- Гонка в Сочи изначально была запланирована на 27 сентября.
- Сезон «Формулы-1» пока не стартовал, первый этап состоится в Австрии 3-5 июля.
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