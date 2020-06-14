С попаданием иностранцев в Россию пока все очень сложно.

Гран-при «Формулы-1» в Сочи может не состояться – в таком случае, этап пройдет в Португалии.

По информации Motorsport.com, «Формула-1» сомневается, что Гран-при России состоится, так как в страну пока не впускают иностранцев из-за пандемии коронавируса. Если ничего не изменится, ивент состоится в Португалии на автодроме Портиман, который еще не принимал Гран-при.

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В таком случае в Португалии пройдет два этапа подряд.

Гонка в Сочи изначально была запланирована на 27 сентября.

Сезон «Формулы-1» пока не стартовал, первый этап состоится в Австрии 3-5 июля.

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