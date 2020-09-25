27 сентября российским Гран-при стартует вторая половина сезона «Формулы-1». Собрали главное, что нужно знать о гонке.

Когда пройдет гонка?

Формула-1 Фанаты «Формулы-1» выбрали лучшего пилота сезона. Это не Хэмилтон 23/09/2020 В 07:33

25 сентября проходят свободные заезды, 26-го в 12:00 по Москве пройдет третья тренировочная сессия, а в 15:00 стартуют квалификационные заезды. Сама гонка начнется в воскресенье 27 сентября в 14:10. Каждый день основные заезды будут сопровождаться гонками «Формулы-2».

Особенности Гран-при

Гонка пройдет на трассе «Сочи Автодром».

Длина круга – 5,848 м.

Количество кругов – 53.

Девятый этап «Формулы» станет первым заездом с начала пандемии, который пройдет при заполненных трибунах – все билеты на ивент проданы. Из-за коронавирусных ограничений проходки продавались с учетом особой рассадки и соблюдения социальной дистанции в полтора метра, но даже так большая часть трибун будет занята. Цены стартовали от 4 тысяч рублей, и спрос отчасти объясняется крутой концертной программой – в Сочи приехали Земфира, Tesla Boy и Therr Maitz.

Главная интрига

Глобально в чемпионате уже все понятно – главным и единственным претендентом на титул в этом году остается Льюис Хэмилтон. В отличие от прошлых лет, когда гонщик рубился с Себастьяном Феттелем из «Феррари» или партнерами по конюшне Нико Росбергом и Вальтери Боттасом, у лидера «Мерседеса» нет реальных конкурентов. Отрыв от второго Ботасса – 65 баллов, от третьего Макса Ферстаппена – 80.

Все шесть предыдущих ивентов в Сочи закончились победами гонщиков «Мерседеса», но дважды на вершину подиума поднимался не Хэмилтон – по разу Гран-при брали Росберг и Боттас. Скорее всего, финн и в этот раз постарается подвинуть Льюиса с пьедестала и отсрочить важнейшее достижение в карьере британца. Следующая победа станет для него 91-й в «Формуле-1» – гонщик сравняется по этому показателю с великим Михаэлем Шумахером.

Где смотреть?

Этап покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнется в 13:55 по Москве. Если нет возможности смотреть заезд, но хочется следить за результатами в реальном времени – можно воспользоваться страницей ивента на Eurosport.

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