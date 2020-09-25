Гонщик «Ред Булла» Александр Албон показал, что знает несколько фраз на русском языке.

– (произносит по-русски) Привет. Я знал эти слова лет 10 назад. Не знаю, насколько плохо получится, но точно будет плохо. «Меня зовут Алекс» (тоже по-русски), это правильно?

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Я знаю еще одну фразу – скажите мне, есть ли в ней какой-то смысл. У меня был русский напарник, когда я выступал в картинге. «Заткнись, тупой идиот» (тоже по-русски), ахах. Правильно сказал?

– Этому вас напарник научил?

– Да-да, он сказал говорить эту фразу другим русским пилотам, – ответил тайский пилот в интервью телеканалу «Матч ТВ».

24-летний Албон выступал в картинге с 2006 по 2011 гг. 22 сентября он сообщил в интервью пресс-службе «Ред Булла», что пересекался в одной команде по картрейсингу с шестью русскими гонщиками.

В сезоне-2020 в «Формуле-1» выступает один пилот из России – Даниил Квят из «Альфа-Таури».

Гран-при России проходит в Сочи, уже прошли первые свободные практики. Квалификация назначена на 26 сентября, основная гонка – на 27-е.

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