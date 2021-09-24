Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци попал в аварию на второй свободной практике перед Гран-при России.

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Болид итальянского гонщика резко развернуло на девятом повороте – Джовинацци потерял управление, задняя часть машины ударилась о барьеры. Антонио вернулся на трассу и собирался продолжить заезд, но получил от команды сигнал остановиться – во время движения он начал терять детали болида. Тренировочная сессия была остановлена красными флагами.

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Лучшее время во второй практике Гран-при России показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас – 1' 33.593 секунды.

Еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – второй (+0,044). Пьер Гасли из «Альфа Таури» – третий (+0,252).

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