Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сбил механика во время заезда в бокс на второй свободной практике Гран-при России
Во время остановки британец не рассчитал скорость и наехал на механика, который стоял перед болидом с домкратом. Как объяснил позже Хэмилтон, инцидент произошел из-за того, что он зажал кнопку баланса тормозов. Команда сообщила в твиттере, что механик не пострадал и с ним все в порядке.
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- Лучшее время во второй практике Гран-при России показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас – 1' 33.593 секунды. Льюис Хэмилтон – второй (+0,044).
- Сессия была остановлена красными флагами из-за аварии Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео» – он врезался в барьеры и потерял часть деталей болида.
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